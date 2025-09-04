Penyesalan Terbesar Kadek Arel Gagal Bawa Timnas U23 Bekuk Laos, Duh

JPNN.com

Kamis, 04 September 2025 – 21:41 WIB
Kapten Timnas U23 Indonesia Kadek Arel hanya bisa meminta maaf kepada suporter Indonesia saat dipaksa bermain imbang oleh Laos di Stadion Gelora Deltra, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/9) kemarin malam. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, SURABAYA - Timnas U23 Indonesia gagal meraih tiga poin pada laga perdana Kualifikasi Piala Asia U23 2026 kontra Laos di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin (3/9) malam.

Meski menguasai jalannya pertandingan, skuad Garuda Muda dipaksa bermain imbang oleh Timnas U23 Laos.

Kedua kesebelasan bermain imbang dengan skor kacamata 0 – 0.

Hasil imbang ini menjadi penyesalan terbesar bagi bek tengah Bali United sekaligus kapten Timnas U23 Indonesia, Kadek Arel.

Kadek Arel pun hanya bisa meminta maaf kepada suporter Indonesia.

"Saya mewakili pemain dan sebagai kapten minta maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kami gagal menang di laga perdana,” ujar Kadek Arel dilansir dari laman Bali United.

Menurutnya, hasil imbang ini membuat suasana ruang ganti terasa aneh.

Para pemain hanya bisa merenung.

Kapten Timnas U23 Indonesia Kadek Arel hanya bisa meminta maaf kepada suporter Indonesia saat dipaksa bermain imbang oleh Laos
TAGS   kadek arel Timnas U23 Indonesia Timnas U23 Laos Timnas U23 Indonesia vs Laos Kualifikasi Piala Asia U23 2026 Timnas U23 Korea Selatan Timnas U23 Makau bali united

