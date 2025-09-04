Patrick Kluivert Ungkap Kondisi Timnas Indonesia Sebelum Kontra Taiwan

bali.jpnn.com, SURABAYA - Patrick Kluivert mengatakan Timnas Indonesia siap bertarung pada laga FIFA Matchday melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (5/9) besok malam.

Menurut Patrick Kluivert, skuad Garuda dalam kondisi terbaik sebelum laga penting ini.

"Kami siap menghadapi Taiwan besok.

Situasi tim sangat bagus, semangatnya juga bagus. Semangat tim juga sangat bagus,” ujar Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Patrick Kluivert mengatakan suporter berharap Indonesia bisa meraih hasil positif pada laga ini untuk modal putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi dan Irak.

“Semua orang tahu apa yang ingin kami capai.

Jadi, saya menantikan pertandingan besok dan semua pemain siap memberikan penampilan yang bagus besok," kata Patrick Kluivert.

Taiwan menjadi pengganti Kuwait pada laga FIFA Matchday lantaran negara Timur Tengah itu mundur meladeni Timnas Indonesia.