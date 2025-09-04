JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Patrick Kluivert Ungkap Kondisi Timnas Indonesia Sebelum Kontra Taiwan

Patrick Kluivert Ungkap Kondisi Timnas Indonesia Sebelum Kontra Taiwan

Kamis, 04 September 2025 – 21:20 WIB
Patrick Kluivert Ungkap Kondisi Timnas Indonesia Sebelum Kontra Taiwan - JPNN.com Bali
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert siap membawa skuad Garuda melawan Taiwan, Jumat (5/9) besok malam di Stadion GBT, Surabaya. Foto: FIFA

bali.jpnn.com, SURABAYA - Patrick Kluivert mengatakan Timnas Indonesia siap bertarung pada laga FIFA Matchday melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (5/9) besok malam.

Menurut Patrick Kluivert, skuad Garuda dalam kondisi terbaik sebelum laga penting ini.

"Kami siap menghadapi Taiwan besok.

Baca Juga:

Situasi tim sangat bagus, semangatnya juga bagus. Semangat tim juga sangat bagus,” ujar Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Patrick Kluivert mengatakan suporter berharap Indonesia bisa meraih hasil positif pada laga ini untuk modal putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi dan Irak.

“Semua orang tahu apa yang ingin kami capai.

Baca Juga:

Jadi, saya menantikan pertandingan besok dan semua pemain siap memberikan penampilan yang bagus besok," kata Patrick Kluivert.

Taiwan menjadi pengganti Kuwait pada laga FIFA Matchday lantaran negara Timur Tengah itu mundur meladeni Timnas Indonesia.

Patrick Kluivert mengatakan Timnas Indonesia siap bertarung pada laga FIFA Matchday melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Syrabaya, Jumat (5/9)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Patrick Kluivert Timnas Indonesia Timnas Taiwan Timnas Indonesia vs Taiwan FIFA Matchday Timnas Kuwait Kualifikasi Piala Dunia 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan

  2. Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija - JPNN.com Bali

    Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija

  3. Pemain Bali United Era Johnny Jansen Kian Bersemangat, Andhika Wijaya Berpesan - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Era Johnny Jansen Kian Bersemangat, Andhika Wijaya Berpesan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU