Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan

Kamis, 04 September 2025 – 08:23 WIB
Gelandang Bali United Mirza Mustafic melepaskan tendangan ke arah gawang Perseden saat latih tanding di fasilitas latihan tim di pesisir Pantai Purnama, Gianyar, kemarin (3/9). Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United menggelar latih tanding di sela agenda FIFA Matchday melawan Perseden Denpasar di fasilitas latihan tim, Rabu (3/9) kemarin.

Hasilnya, Bali United berhasil mengalahkan Perseden dengan skor 4 – 3.

Empat gol Bali United berkat brace Rahmat, Maouri Simon dan pemain muda Dwik Septiawan.

Pada latih tanding kemarin, beberapa pemain inti yang bermain dalam empat pekan terakhir tidak diturunkan.

Mike Hauptmeijer, Thijmen Goppel, Tim Receveur, Brandon Wilson, Ricky Fajrin, Andhika Wijaya, Irfan Jaya hingga Boris Kopitovic, hanya menyaksikan dari pinggir lapangan.

Kecuali Joao Ferrari, Mirza Mustafic dan Jordy Bruijn yang diberi kesempatan untuk kembali tampil di arena lapangan.

Mereka tampil bersama Kadek Agung, Rahmat, Fitrul Dwi Rustapa, Rizky Dwi hingga Yabes Roni.  

Menurut pelatih Bali United Johnny Jansen, dalam empat pertandingan yang dilakoni di Super League, tidak semua pemain dalam timnya bisa tampil.

Jo Jansen menambahkan latih tanding ini untuk mengembangkan permainan timnya agar merata untuk semua lini posisi dalam menjaga ritme permainan.
