Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija

Kamis, 04 September 2025 – 07:57 WIB
Jeda waktu kontra Persija digunakan Bali United untuk latihan dan melakukan latih tanding dengan Perseden Denpasar, Rabu (3/9) kemarin di pusat latihan tim. Bali United mengalahkan Perseden dengan skor 4 - 3. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kompetisi Super League 2025-2025 sementara break karena ada FIFA Matchday.

Pekan kelima dijadwalkan baru bergulir akhir pekan depan.

Bali United dijadwalkan menantang tim ibu kota, Persija, di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu, 14 September 2025.

Jeda waktu itu digunakan Bali United untuk latihan dan melakukan latih tanding dengan Perseden Denpasar, Rabu (3/9) kemarin di pusat latihan tim.

Hasilnya, Bali United berhasil mengalahkan Perseden dengan skor 4 – 3.

Empat gol Bali United berkat brace Rahmat, Maouri Simon dan pemain muda Dwik Septiawan.

Kemenangan tipis ini mendapat apresiasi pelatih Johnny Jansen.

Jo Jansen, sapaan akrabnya mengatakan para pemainnya mulai memahami filosofi dan taktikal yang diberikannya sejauh ini.

