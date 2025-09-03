Pemain Bali United Era Johnny Jansen Kian Bersemangat, Andhika Wijaya Berpesan

JPNN.com

Rabu, 03 September 2025 – 15:04 WIB
Bek kanan Bali United berduel dengan pemain Madura United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) lalu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United akhirnya mengakhiri puasa kemenangan setelah pada laga pekan keempat Super League 2025-2026 mengalahkan Madura United dengan skor tipis 1 – 0.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) lalu, Bali United menang berkat gol tunggal yang dicetak gelandang Mirza Mustafic menit ke-64 melalui titik putih.

Laga kandang kali kedua ini sungguh berbeda.

Dukungan 11.323 suporter yang memadati tribune Stadion Kapten Dipta, Gianyar, membuat pemain Bali United bersemangat meraih kemenangan.

Mereka menampilkan permainan terbaik untuk bisa mengakhiri puasa kemenangan.

Dukungan melimpah Bali United era Johnny Jansen sangat berbeda dibandingkan musim sebelumnya.

Pada musim-musim sebelumnya, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kerap melompong.

Suporter seperti enggan datang mendukung Bali United karena tuntutan mereka tak dipenuhi manajemen Bali United.

