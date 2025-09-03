Debut Sempurna Jordy Bruijn, Takjub Mendapat Dukungan 11.323 Suporter

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pemain anyar Jordy Bruijn akhirnya debut bersama Bali United.

Gelandang yang didatangkan dari klub Eredivisie, Heracles Almelo, itu menjalani debut saat Bali United mengalahkan Madura United pada laga pekan keempat Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) lalu.

Pada laga tersebut, Bali United menang tipis kontra Madura United dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal Bali United dicetak gelandang Mirza Mustafic pada menit ke-64.

Jordy Bruijn mengaku begitu bersemangat pada laga debutnya itu.

Dukungan 11.323 suporter yang memadati tribune Stadion Kapten Dipta, Gianyar, membuatnya takjub.

Suporter seperti tidak berhenti memberi dukungan kepada Jordy Bruijn Cum sius untuk meraih kemenangan perdana di kandang sendiri.

“Malam yang indah dengan menjalani debut dan meraih kemenangan untuk tim yang luar biasa. Sangat bangga menjadi bagian dari keluarga Bali United,” ujar Jordy Bruijn dilansir dari laman klub.