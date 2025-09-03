Berkah Mauro Zijlstra, Batal Gabung U23, Masuk Tim Senior, Pengganti Ole Romeny

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pemain anyar Indonesia, Mauro Zijlstra, ketiban berkah setelah dipanggil pelatih Patrick Kluivert membantu tim senior di ajang FIFA Matchday September 2025.

Mauro Zijlstra terlihat mulai ikut berlatih dengan Sandy Walsh Cum sius di Lapangan C Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Latihan ini untuk persiapan dua laga FIFA Matchday melawan Taiwan pada 5 September dan Lebanon pada 8 September di Stadion GBT.

Mauro Zijlstra rencana awal diproyeksikan bergabung di Timnas U23 Indonesia bersama pelatih Gerald Vanenburg.

Mauro Zijlstra disiapkan menjadi senjata skuad Garuda Muda untuk Kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang dimainkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3-9 September.

Namun, karena waktu mendaftarkan Mauro Zijlstra untuk babak kualifikasi itu tak cukup, striker FC Volendam tersebut dicoba untuk memperkuat tim senior.

"Dia (Mauro Zijlstra) seharusnya bermain di tim U23 bersama pelatih Gerald.

Namun, karena batal, saya memanfaatkan situasi ini dan memanggilnya ke tim utama," ujar pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dilansir dari Antara.