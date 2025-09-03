Patrick Kluivert Kecewa Batal Melawan Kuwait, Fokus Membenahi Cara Bermain

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Patrick Kluivert blak-blakan mengaku kecewa Timnas Indonesia batal melakukan uji coba kontra Kuwait pada FIFA Matchday September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

“Saya tentu saja tidak terlalu senang (batal melawan Kuwait) karena (penundaan) dua minggu sebelum pertandingan.

Sulit untuk menemukan lawan yang tepat,” ujar Patrick Kluivert saat latihan terbuka di Lapangan C Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (2/9).

“Untungnya kami menemukan Taiwan yang ingin bermain,” imbuh Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Timnas Indonesia diagendakan melawan dua tim Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon, pada laga FIFA Matchday.

Kedua laga yang berlangsung di markas klub Super League, Persebaya, itu dijadwalkan berlangsung pada 5 September dan 8 September.

Laga melawan tim dari Timur Tengah sangat tepat mengingat dua lawan Indonesia pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Oktober 2026 mendatang adalah Arab Saudi dan Irak.

PSSI menyebut dua tim itu dipilih karena memiliki gaya permainan yang mirip dengan Arab Saudi dan Irak.