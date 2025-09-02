Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Madura United takluk pada laga pekan keempat Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam dengan skor tipis 0 – 1.

Bali United meraih kemenangan berkat gol penalti yang dicetak gelandang asing Mirza Mustafic menit ke – 64.

Meski kalah dari Bali United, pemain Madura United mencatat sejumlah catatan mentereng dalam empat laga terakhir Super League 2025-2026.

Dilansir dari laman ILeague, Madura United tercatat sebagai tim dengan rekor melakukan tekel sukses terbanyak.

Dalam empat laga terakhir, Madura United melakukan tekel sukses 73 kali, tertinggi dibanding 17 tim lainnya.

Posisi berikutnya ada Bhayangkara FC dan Dewa United dengan 63 tekel disusul Persik Kediri dengan 62 kali tekel.

“Saya senang tim kami mencatatkan rekor tekel sukses terbanyak. Saya mengapresiasi,” ujar Manajer Madura United Umar A. Wachdin.

Namun, Umar mengingatkan tekel sangat berbahaya.