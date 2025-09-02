Jo Jansen Genjot Latihan Skuad Bali United, Waspadai Kekuatan Persija

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kompetisi Super League 2025-2025 sementara break karena ada FIFA Matchday

Pekan kelima dijadwalkan bergulir akhir pekan depan.

Bali United dijadwalkan menantang tim ibu kota, Persija, di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu, 14 September 2025.

Rentang waktu hampir dua pekan dimanfaatkan pelatih Johnny Jansen untuk mengasah taktik para pemainnya yang belum optimal pada empat laga terakhir.

Jo Jansen, sapaan akrabnya meminta para pemainnya melakukan latihan fisik di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar.

Mantan pelatih PEC Zwolle, ini juga mengasah teknik dan taktik Thijmen Goppel Cum sius sebelum menghadapi Persija.

Menurut Jo Jansen, persiapan matang harus dilakukan lantaran lawan yang akan dihadapi Bali United adalah tim bertabur bintang dengan para pemain yang memiliki teknik tinggi.

“Kami punya rencana dalam beberapa minggu ke depan untuk latihan dan melakukan semua persiapan (melawan Persija),” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.