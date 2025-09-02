JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Jo Jansen Genjot Latihan Skuad Bali United, Waspadai Kekuatan Persija

Jo Jansen Genjot Latihan Skuad Bali United, Waspadai Kekuatan Persija

Selasa, 02 September 2025 – 19:06 WIB
Jo Jansen Genjot Latihan Skuad Bali United, Waspadai Kekuatan Persija - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen memberi pengarahan kepada para pemainnya saat latihan di training center, Pantai Purnama, Gianyar. Bali United punya persiapan hampir dua pekan untuk melawan Persija pada 14 September 2025 mendatang. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kompetisi Super League 2025-2025 sementara break karena ada FIFA Matchday

Pekan kelima dijadwalkan bergulir akhir pekan depan.

Bali United dijadwalkan menantang tim ibu kota, Persija, di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu, 14 September 2025.

Baca Juga:

Rentang waktu hampir dua pekan dimanfaatkan pelatih Johnny Jansen untuk mengasah taktik para pemainnya yang belum optimal pada empat laga terakhir.

Jo Jansen, sapaan akrabnya meminta para pemainnya melakukan latihan fisik di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar.

Mantan pelatih PEC Zwolle, ini juga mengasah teknik dan taktik Thijmen Goppel Cum sius sebelum menghadapi Persija.

Baca Juga:

Menurut Jo Jansen, persiapan matang harus dilakukan lantaran lawan yang akan dihadapi Bali United adalah tim bertabur bintang dengan para pemain yang memiliki teknik tinggi.

“Kami punya rencana dalam beberapa minggu ke depan untuk latihan dan melakukan semua persiapan (melawan Persija),” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Pelatih Bali United Johnny Jansen tengah mengasah teknik dan taktik Thijmen Goppel Cum sius sebelum menghadapi Persija pada 14 September 2025 mendatang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jo Jansen Johnny Jansen bali united Persija Persija Jakarta Persija vs Bali United pemain asing Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jo Jansen Genjot Latihan Skuad Bali United, Waspadai Kekuatan Persija - JPNN.com Bali
    Jo Jansen Genjot Latihan Skuad Bali United, Waspadai Kekuatan Persija
  2. Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons - JPNN.com Bali

    Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons

  3. Market Value 18 Klub Super League: Persib Ugal-ugalan, Bali United Paling Hemat - JPNN.com Bali

    Market Value 18 Klub Super League: Persib Ugal-ugalan, Bali United Paling Hemat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU