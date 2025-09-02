Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang Madura United João Pereira Albertine alias Balotelli mulai diragukan suporter Laskar Sape Kerrab.

Pasalnya, dalam empat laga awal Super League 2025-2026, striker berkebangsaan Guinea – Bissau tak kunjung mencetak gol.

Pada laga terakhir Madura United kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam, Balotelli dibuat mati kutu oleh lini belakang tuan rumah.

Meski begitu, Presiden Madura United Achsanul Qosasi masih percaya pemain berusia 28 tahun itu akan menunjukkan taringnya saat sudah terbentuk chemistry dengan Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha Cum sius.

“Mohon bersabar. Saya yakin Balotelli akan menunjukkan taringnya di lapangan hijau,” ujar Achsanul Qosasi dilansir dari laman ILeague.

Mantan politikus Partai Demokrat ini mengatakan kompetisi Super League 2025-2026 masih panjang, baru berjalan empat laga.

Masih banyak waktu untuk memperbaiki tim.

"Baru kali ini Madura United memiliki striker pelari cepat dan kuat, tipe striker seperti ini butuh bola direct,” kata Achsanul Qosasi.