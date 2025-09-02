Market Value 18 Klub Super League: Persib Ugal-ugalan, Bali United Paling Hemat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer Super League 2025-2026 resmi ditutup, Minggu (31/8) lalu.

18 tim telah mendatangkan sejumlah pemain untuk bersaing di kompetisi musim ini.

Berdasar regulasi terbaru yang dirilis ILeague (branding anyar PT Liga Indonesia Baru), setiap klub diperbolehkan merekrut 11 pemain asing.

Namun, dari 11 pemain asing itu, hanya delapan pemain yang masuk ke dalam daftar susunan pemain dan yang bermain dalam satu pertandingan.

Berdasar yang diterima redaksi bali.JPNN.com, dari 18 klub, hanya tiga tim yang merekrut 11 pemain asing sesuai kuota, yakni Persib, Persija dan Arema FC.

Delapan klub merekrut 10 pemain asing, yakni PSM Makassar, Persebaya, PSIM Yogyakarta, Borneo FC, Persik, Persita, Persis dan Madura United.

Enam klub merekrut sembilan pemain asing, yakni Dewa United, Malut United, Bhayangkara FC, Persijap Jepara, Semen Padang dan PSBS Biak.

Bali United menjadi satu-satunya klub Super League 2025-2026 yang paling hemat, hanya memakai delapan pemain asing.