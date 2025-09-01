Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa

JPNN.com

Senin, 01 September 2025 – 16:43 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen langsung menuju tribune utara Stadion Kapten Dipta, Gianyar, yang disesaki kelompok suporter North Side Boys seusai laga kontra Madura United, Sabtu (30/8) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen dan pemain asing anyar Bali United takjub dengan dukungan belasan ribu suporter Serdadu Tridatu pada laga pekan keempat Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam.

11.323 penonton memadati Stadion Kapten Dipta, Gianyar, malam itu.

Jumlah itu cukup fantastis mengingat musim sebelumnya Bali United kesulitan dalam menghadirkan pendukung untuk datang ke Stadion pertandingan.

Selain karena faktor Covid-19 hingga Tragedi Kanjuruhan, kepercayaan publik terhadap Bali United era Stefano ‘Teco’ Cugurra turun di titik nadir.

Oleh karena itu, ketika Stadion Kapten Dipta, Gianyar, penuh sesak suporter, pelatih hingga pemain terharu luar biasa.

Suasana kian haru saat pelatih, pemain hingga ofisial menyanyikan anthem Bali United bersama para suporter.

Belasan ribu suporter yang hadir kompak menyalakan flash dari ponsel pribadi mereka di dalam stadion yang lampunya turut dimatikan untuk bernyanyi lagu Rasa Bangga dengan tempo yang berbeda.

Suasana magis sangat terasa dalam Stadion Kapten Dipta.

11.323 penonton memadati Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam saat Bali United mengalahkan Madura United
