Rekor Persija Mengerikan, Tim Paling Produktif, Bali United Wajib Waspada
bali.jpnn.com, JAKARTA - Tim ibu kota Persija Jakarta tampil mengerikan dalam empat laga awal Super League 2025-2026.
Lawan Bali United pada pekan kelima, 14 September 2025 di Jakarta International Stadium (JIS) ini tampil mengerikan, layaknya tim juara.
Persija Jakarta tampil agresif saat mengalahkan Persita (4-0), Persis (3-0), menahan imbang Malut United (1-1) dan menggilas tim bertabur bintang Dewa United (3-1).
Rizky Ridho Cum sius tercatat berhasil melepaskan 47 tembakan dalam empat laga terakhir, 11 di antaranya menjadi gol.
Catatan impresif ini menempatkan Persija menjadi tim paling produktif dibandingkan 17 kontestan Super League 2025-2026.
Penyerang Emaxwell Souza menjadi sosok paling istimewa dalam tim tim.
Striker berkebangsaan Brasil ini berhasil mencatatkan namanya dalam papan skor di empat laga terakhir.
“Maxwell adalah pemain hebat.
