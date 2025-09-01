JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Rekor Persija Mengerikan, Tim Paling Produktif, Bali United Wajib Waspada

Rekor Persija Mengerikan, Tim Paling Produktif, Bali United Wajib Waspada

Senin, 01 September 2025 – 16:26 WIB
Rekor Persija Mengerikan, Tim Paling Produktif, Bali United Wajib Waspada - JPNN.com Bali
Pelatih Persija Mauricio Souza mengapresiasi kinerja skuad Macan Kemayoran bermain agresif dalam empat laga terakhir Super League. Ini menjadi modal Persija melawan Bali United, 14 September 2025 mendatang. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Tim ibu kota Persija Jakarta tampil mengerikan dalam empat laga awal Super League 2025-2026.

Lawan Bali United pada pekan kelima, 14 September 2025 di Jakarta International Stadium (JIS) ini tampil mengerikan, layaknya tim juara.

Persija Jakarta tampil agresif saat mengalahkan Persita (4-0), Persis (3-0), menahan imbang Malut United (1-1) dan menggilas tim bertabur bintang Dewa United (3-1).

Baca Juga:

Rizky Ridho Cum sius tercatat berhasil melepaskan 47 tembakan dalam empat laga terakhir, 11 di antaranya menjadi gol.

Catatan impresif ini menempatkan Persija menjadi tim paling produktif dibandingkan 17 kontestan Super League 2025-2026.

Penyerang Emaxwell Souza menjadi sosok paling istimewa dalam tim tim.

Baca Juga:

Striker berkebangsaan Brasil ini berhasil mencatatkan namanya dalam papan skor di empat laga terakhir.

“Maxwell adalah pemain hebat.

Persija tampil agresif saat mengalahkan Persita (4-0), Persis (3-0), menahan imbang Malut United (1-1) dan menggilas tim bertabur bintang Dewa United (3-1)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija bali united Persija vs Bali United Rekor Persija Mauricio Souza Super League 2025-2026 tim produktif Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa - JPNN.com Bali

    Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa

  2. Rekor Persija Mengerikan, Tim Paling Produktif, Bali United Wajib Waspada - JPNN.com Bali
    Rekor Persija Mengerikan, Tim Paling Produktif, Bali United Wajib Waspada
  3. 5 Fakta Menarik Bali United Bungkam Madura United: Blunder Ferrari, Debut Apik Jordy - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Bali United Bungkam Madura United: Blunder Ferrari, Debut Apik Jordy

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU