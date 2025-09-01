Jo Jansen Ungkap Alasan Penalti Dieksekusi Mirza Mustafic Bukan Boris Kopitovic

JPNN.com

Senin, 01 September 2025 – 07:27 WIB
Gelandang Bali United Mirza Mustafic merayakan gol dengan suporter di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam. Bali United mengalahkan Madura United dengan skor 1 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United berhasil meraih kemenangan perdana pada laga pekan keempat Super League 2025-2026 kontra Madura United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam.

Bali United mengalahkan Madura United dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal Bali United dicetak gelandang asing Mirza Mustafic melalui titik putih menit ke-64.

Yang menarik, algojo penalti seharusnya striker Boris Kopitovic, tetapi dialihkan ke Mirza Mustafic.

Boris Kopitovic yang sudah membawa bola langsung memberikan kepada Mirza Mustafic yang dipercaya pelatih Johnny Jansen untuk melakukan eksekusi.

Dengan tenang, Mirza Mustafic melepaskan tembakan yang berbuah menjadi gol untuk Bali United.

Jo Jansen, sapaan akrabnya, langsung memberi klarifikasi eksekusi penalti yang berpindah di laga tersebut.

"Saya bicara dengan Boris dan Mirza untuk bisa saling berkomunikasi ketika ada momentum untuk mencetak gol.

Yang menarik, algojo penalti seharusnya striker Boris Kopitovic, tetapi dialihkan ke Mirza Mustafic. Ini alasan pelatih Bali United Johnny Jansen
