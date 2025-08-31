Mirza Mustafic Senang Cetal Gol Perdana, Ini Targetnya Bareng Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United berhasil meraih kemenangan perdana setelah tiga laga terakhir Super League 2025-2026 hanya meriah dua poin, hasil dua kali seri dan sekali kalah.

Pada laga pekan keempat kontra Madura United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam, Bali United berhasil menang dengan skor tipis 0 – 1.

Gol tunggal Bali United dicetak dari titik putih oleh gelandang asing Mirza Mustafic menit ke-64.

Gol perdana di Liga Indonesia ini membuat pemain Timnas Luxembourg ini tersenyum semringah.

“Saya senang akhirnya kami bisa menang untuk kali pertama di kompetisi ini,” ujar Mirza Mustafic dalam rekaman konferensi pers yang diterima redaksi bali.JPNN.

Mantan pemain FK Sarajevo kian senang kemenangan itu berkat gol yang ia cetak dari titik putih.

“Iya, secara pribadi saya sangat senang karena bisa mencetak gol di kompetisi ini,” kata Mirza Mustafic.

Menurut Mirza Mustafic, kemenangan ini sangat penting, bukan hanya untuk tim, tetapi juga pemain.