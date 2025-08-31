Johnny Jansen Fokus Menatap Laga Kontra Persija, Puji Habis-habisan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen tersenyum lebar setelah Bali United berhasil meraih kemenangan perdana di ajang Super League 2025-2026.

Pada laga pekan keempat di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam, Bali United berhasil mengalahkan Madura United dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal Bali United dicetak gelandang Mirza Mustafic menit ke-64.

Jo Jansen, sapaan akrabnya, mengatakan setelah laga melawan Madura United, fokus dirinya adalah mempersiapkan tim menghadapi laga pekan kelima Super League 2025-2026 melawan Persija.

Bali United dijadwalkan menjalani laga tandang melawan Persija pada 14 September 2025 di Jakarta International Stadium (JIS).

“Satu jam setelah pertandingan (melawan Madura United), saya mulai fokus menatap laga berikutnya melawan Persija,” ujar Jo Jansen dalam rekaman konferensi pers yang diterima redaksi bali.JPNN.com.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle ini memuji Persija sebagai tim yang berkualitas.

Tanpa gembar-gembar, Persija berhasil mendatangkan pemain berkelas, mayoritas dari Brasil untuk memperkuat skuad Macan Kemayoran.