Bali United Bermain Negatif, Alfredo Vera: Kami Gagal Memanfaatkan Peluang

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Alfredo Vera kecewa betul dengan hasil akhir yang diperoleh Madura United saat melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam.

Menurut Alfredo Vera, secara permainan Madura United tidak kalah dari Bali United.

Secara statistik Madura United bahkan lebih unggul dari tuan rumah.

Bali United yang bermain negatif, dengan lebih banyak bertahan, beberapa kali berhasil dibongkar pemain Madura United.

Para pemain Laskar Sape Kerrab mampu meredam dan tidak memberi peluang skuad Serdadu Tridatu menjebol gawang Miswar Saputra dari skema open play.

Bali United baru bisa menjebol gawang Madura United setelah wasit Totok Fitrianto campur tangan memberi hadiah penalti untuk tuan rumah.

Madura United takluk pada pekan keempat Super League 2025-2026 dari Bali United dengan skor tipis 0 – 1.

Bali United meraih kemenangan berkat gol penalti yang dicetak gelandang asing Mirza Mustafic menit ke – 64.