Alfredo Vera Kecewa Madura United Keok, Tuding Wasit tak Becus Memimpin Laga

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Alfredo Vera kecewa berat Madura United gagal meraih poin saat lawatannya ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, melawan Bali United, Sabtu (30/8) malam.

Madura United takluk pada pekan keempat Super League 2025-2026 dari Bali United dengan skor tipis 0 – 1.

Bali United meraih kemenangan berkat gol penalti yang dicetak gelandang asing Mirza Mustafic menit ke – 64.

Kekalahan itu membuat Alfredo Vera kecewa berat.

Mantan pelatih Persipura itu blak-blakan menuding wasit Totok Fitrianto tak becus memimpin jalannya pertandingan.

Menurut Alfredo Vera, wasit tidak cermat mengambil keputusan saat memberikan hadiah penalti untuk Bali United.

Penalti yang diperoleh Bali United bermula saat tendangan sudut terjadi duel antara dua bek, Roger Bonet alias Ruxi dengan Tim Receveur.

Duel itu berakhir dengan tumbangnya Tim Receveur.