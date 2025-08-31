JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Alfredo Vera Kecewa Madura United Keok, Tuding Wasit tak Becus Memimpin Laga

Alfredo Vera Kecewa Madura United Keok, Tuding Wasit tak Becus Memimpin Laga

Minggu, 31 Agustus 2025 – 12:37 WIB
Alfredo Vera Kecewa Madura United Keok, Tuding Wasit tak Becus Memimpin Laga - JPNN.com Bali
Pelatih Alfredo Vera kecewa berat Madura United gagal meraih poin saat lawatannya ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, melawan Bali United, Sabtu (30/8) malam. Foto: Instagram @maduraunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Alfredo Vera kecewa berat Madura United gagal meraih poin saat lawatannya ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, melawan Bali United, Sabtu (30/8) malam.

Madura United takluk pada pekan keempat Super League 2025-2026 dari Bali United dengan skor tipis 0 – 1.

Bali United meraih kemenangan berkat gol penalti yang dicetak gelandang asing Mirza Mustafic menit ke – 64.

Baca Juga:

Kekalahan itu membuat Alfredo Vera kecewa berat.

Mantan pelatih Persipura itu blak-blakan menuding wasit Totok Fitrianto tak becus memimpin jalannya pertandingan.

Menurut Alfredo Vera, wasit tidak cermat mengambil keputusan saat memberikan hadiah penalti untuk Bali United.

Baca Juga:

Penalti yang diperoleh Bali United bermula saat tendangan sudut terjadi duel antara dua bek, Roger Bonet alias Ruxi dengan Tim Receveur.

Duel itu berakhir dengan tumbangnya Tim Receveur.

Menurut pelatih Madura United Alfredo Vera, wasit tidak cermat mengambil keputusan saat memberikan hadiah penalti untuk Bali United.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Alfredo Vera madura united bali united wasit Wasit Totok Fitrianto Bali United vs Madura United Mirza Mustafic Super League 2025-2026 penalti Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Bermain Negatif, Alfredo Vera: Kami Gagal Memanfaatkan Peluang - JPNN.com Bali

    Bali United Bermain Negatif, Alfredo Vera: Kami Gagal Memanfaatkan Peluang

  2. Alfredo Vera Kecewa Madura United Keok, Tuding Wasit tak Becus Memimpin Laga - JPNN.com Bali
    Alfredo Vera Kecewa Madura United Keok, Tuding Wasit tak Becus Memimpin Laga
  3. Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU