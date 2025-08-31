JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor

Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor

Minggu, 31 Agustus 2025 – 08:34 WIB
Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen langsung menuju tribune utara Stadion Kapten Dipta, Gianyar, yang disesaki kelompok suporter North Side Boys seusai laga kontra Madura United, Sabtu (30/8) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kemenangan perdana yang diperoleh Bali United di ajang Super League 2025-2026 membuat sang pelatih Johnny Jansen tak bisa menahan rasa haru.

Sang pelatih langsung menuju tribune utara Stadion Kapten Dipta, Gianyar, yang disesaki kelompok suporter North Side Boys seusai laga, Sabtu (30/8) malam.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle, menyapa suporter dan mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka.

Baca Juga:

Jo Jansen, sapaan akrabnya bahkan naik ke tribune dan meneriakkan yel-yel dukungan.

“Terima kasih untuk dukungannya,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Bali United meraih kemenangan perdana musim ini setelah berhasil mengalahkan Madura United dengan skor tipis 1 – 0.

Baca Juga:

Gol tunggal Bali United dicetak gelandang Mirza Mustafic menit ke-64.

Yang Istimewa, laga kemarin memecahkan rekor dari segi jumlah penonton.

Johnny Jansen langsung menuju tribune utara Stadion Kapten Dipta, Gianyar, yang disesaki kelompok suporter North Side Boys seusai laga kontra Madura United
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen Jo Jansen bali united suporter stadion kapten dipta madura united Super League 2025-2026 Bali United vs Madura United Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor - JPNN.com Bali
    Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor
  2. Jo Jansen Puas Bali United Menang Meski Statistik Buruk: Saya Senang, tetapi - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Puas Bali United Menang Meski Statistik Buruk: Saya Senang, tetapi

  3. Statistik Bali United vs Madura United: Tuan Rumah Kalah Bola, tetapi Efektif - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United vs Madura United: Tuan Rumah Kalah Bola, tetapi Efektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU