Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kemenangan perdana yang diperoleh Bali United di ajang Super League 2025-2026 membuat sang pelatih Johnny Jansen tak bisa menahan rasa haru.

Sang pelatih langsung menuju tribune utara Stadion Kapten Dipta, Gianyar, yang disesaki kelompok suporter North Side Boys seusai laga, Sabtu (30/8) malam.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle, menyapa suporter dan mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka.

Jo Jansen, sapaan akrabnya bahkan naik ke tribune dan meneriakkan yel-yel dukungan.

“Terima kasih untuk dukungannya,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Bali United meraih kemenangan perdana musim ini setelah berhasil mengalahkan Madura United dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal Bali United dicetak gelandang Mirza Mustafic menit ke-64.

Yang Istimewa, laga kemarin memecahkan rekor dari segi jumlah penonton.