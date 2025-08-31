Jo Jansen Puas Bali United Menang Meski Statistik Buruk: Saya Senang, tetapi

JPNN.com

Minggu, 31 Agustus 2025 – 08:16 WIB
Gelandang Bali United Mirza Mustafic berduel dengan pemain Madura United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam. Bali United mengalahkan Madura United dengan skor tipis 1 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen tersenyum lebar setelah Bali United berhasil meraih kemenangan perdana di ajang Super League 2025-2026.

Pada laga pekan keempat di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam, Bali United berhasil mengalahkan Madura United dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal Bali United dicetak gelandang Mirza Mustafic menit ke-64.

"Saya sangat senang atas hasil malam ini (kemarin malam).

Kami meraih kemenangan pertama musim ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Kemenangan ini kian membuat Jo Jansen, sapaan akrabnya semringah lantaran pemainnya berhasil menjaga timnya nirbobol.

Kemenangan tanpa kebobolan ini menjadi yang pertama setelah tiga laga sebelumnya gawang Mike Houptmeijer menjadi sasaran empuk lawan.

Gawang kiper asal Belanda itu telah dibobol sembilan gol oleh lawan pada tiga pertandingan terakhir.

Kemenangan yang diperoleh Bali United membuat pelatih Jo Jansen, sapaan akrabnya tersenyum semringah lantaran pemainnya berhasil menjaga timnya nirbobol.
