Statistik Bali United vs Madura United: Tuan Rumah Kalah Bola, tetapi Efektif

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United akhirnya mengakhiri dahaga kemenangan setelah pada laga pekan keempat Super League 2025-2026 mengalahkan Madura United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam.

Bali United yang bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-82 setelah Joao Ferrari diganjar kartu merah, menang tipis kontra Madura United dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal Bali United dicetak gelandang Mirza Mustafic melalui titik putih menit ke-64.

Yang menarik, kemenangan tipis yang diperoleh Bali United justru terjadi saat bermain negatif.

Pelatih Johnny Jansen mengubah formasi 4 – 2 – 3 – 1 dengan 4 – 3 – 3 defending.

Perubahan skema permainan mengubah gaya bermain Bali United yang biasanya eksplosif menjadi sedikit bertahan.

Bali United yang mendominasi permainan saat melawan Persik, Malut United dan Persebaya, kali ini justru kalah dari sang tamu, Madura United.

Sepanjang laga, penguasaan bola Bali United hanya 44 persen, sementara Madura United dominan dengan persen.