Dramatis, 10 Pemain Bali United Bungkam Madura United, Cek Klasemen!
bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United akhirnya mengakhiri dahaga kemenangan setelah pada laga pekan keempat Super League 2025-2026 mengalahkan Madura United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam.
Bali United yang bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-82 setelah Joao Ferrari diganjar kartu merah, menang tipis kontra Madura United dengan skor 1 – 0.
Gol tunggal Bali United dicetak gelandang Mirza Mustafic melalui titik putih menit ke-64.
Kemenangan ini sangat berarti bagi skuad Serdadu Tridatu lantaran pada laga sebelumnya kalah telak dari Persebaya dengan skor 2 – 5.
Bali United yang sebelumnya terjerembab di zona degradasi klasemen Super League 2025-2026 kini menempati peringkat ketujuh dengan lima poin.
Madura United yang berada di peringkat ke-10 sebelum pertandingan, melorot ke posisi ke-11 dengan empat poin.
Seperti diprediksi sejak awal pertandingan, kedua kesebelasan memainkan laga dengan tensi tinggi.
Jual beli serangan tak bisa menghindari.
