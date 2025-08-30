JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob

Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 09:08 WIB
Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob - JPNN.com Bali
Tragedi pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil rantis Brimob Polri menarik simpati bek asing Madura United Roger Bonet alias Ruxi. Ruxi prihatin dan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Affan Kurniawan. Foto: Instagram @ruxiiii4

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tragedi pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil rantis Brimob Polri menarik simpati banyak pihak.

Tragedi itu bahkan mendapat perhatian pesepak bola yang berkarier di Super League 2025-2026.

Salah satunya datang dari bek asing Madura United Roger Bonet alias Ruxi.

Baca Juga:

Ruxi saat sesi konferensi pers yang diikuti secara daring kemarin mengaku prihatin atas tragedi yang menimpa Affan Kurniawan.

“Sulit bagi saya sekarang untuk berbicara tentang sepak bola setelah apa yang terjadi di Jakarta,” kata Roger Bonet.

Pesepak bola asal Spanyol yang musim lalu bermain untuk PSIS Semarang itu berharap kejadian serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.

Baca Juga:

“Saya ingin mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas kematian Affan, pengemudi ojek dan kepada keluarganya.

Saya sangat sedih mendengar ini,” ujar Ruxi.

ragedi pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil rantis Brimob Polri menarik simpati bek asing Madura United Roger Bonet alias Ruxi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   madura united Roger Bonet Ruxi pengemudi ojol driver ojol tewas Rantis brimob Polri bali united

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob - JPNN.com Bali
    Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob
  2. Alfredo Vera Percaya Diri Kontra Bali United, Modal Madura United Kuat - JPNN.com Bali

    Alfredo Vera Percaya Diri Kontra Bali United, Modal Madura United Kuat

  3. Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United - JPNN.com Bali

    Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU