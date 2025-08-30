Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tragedi pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil rantis Brimob Polri menarik simpati banyak pihak.

Tragedi itu bahkan mendapat perhatian pesepak bola yang berkarier di Super League 2025-2026.

Salah satunya datang dari bek asing Madura United Roger Bonet alias Ruxi.

Ruxi saat sesi konferensi pers yang diikuti secara daring kemarin mengaku prihatin atas tragedi yang menimpa Affan Kurniawan.

“Sulit bagi saya sekarang untuk berbicara tentang sepak bola setelah apa yang terjadi di Jakarta,” kata Roger Bonet.

Pesepak bola asal Spanyol yang musim lalu bermain untuk PSIS Semarang itu berharap kejadian serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.

“Saya ingin mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas kematian Affan, pengemudi ojek dan kepada keluarganya.

Saya sangat sedih mendengar ini,” ujar Ruxi.