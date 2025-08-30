Alfredo Vera Percaya Diri Kontra Bali United, Modal Madura United Kuat

JPNN.com

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 08:31 WIB
Pelatih Alfredo Vera percaya diri menjelang laga sengit antara Madura United kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam. Foto: Instagram @coach_alfredovera_official

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Alfredo Vera percaya diri menjelang laga sengit antara Madura United kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam.

Kepercayaan diri tumbuh setelah Madura United mengantongi hasil positif pada dua laga terakhir, menang dari tuan rumah Persik dan menahan imbang Persita.

Mantan pelatih Persipura, Persebaya dan Persita ini kian semringah lantaran tak ada pemain Madura United yang mengalami cedera atau akumulasi kartu.

Madura United juga memiliki dua pemain asing anyar yang siap debut pada laga malam ini melawan Bali United.

Keduanya adalah Jorge Mendonca dan Jasey Wehrmann.

“Persiapan kami sudah bagus. Pemain kami tak ada yang cedera maupun terkena akumulasi kartu.

Kami bisa turun full team,” ujar Alfredo Vera.

Alfredo Vera mengaku telah menganalisis permainan Bali United.

