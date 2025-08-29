Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemain anyar Bali United Tim Receveur merasakan kerasnya kompetisi Super League 2025-2026.

Mantan pemain Almere City ini harus berjuang keras meladeni para penyerang berkelas saat Bali United menghadapi Persik Kediri, Malut United dan Persebaya Surabaya.

Meski baru bermain di Liga Indonesia, tetapi Tim Receveur menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain asing berkualitas.

Tim Receveur yang posisi aslinya adalah seorang gelandang, tetapi dipasang Johnny Jansen sebagai bek tengah masuk dalam daftar top successful passes pekan pertama Super League.

Tim Receveur mencetak 66 successful passes saat Bali United menahan imbang Persik Kediri, setara dengan pencapaian gelandang Dewa United, Alexis Messidoro.

Dalam tiga laga terakhir, Tim Receveur memuncaki top successful passes dengan 190 umpan yang diberikan.

Catatan itu menandakan Tim Receveur tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga jago memberi umpan.

Menurut Tim Receveur, performa ciamik ini menjadi modal tim untuk menghadapi Madura United pada laga pekan keempat Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) besok.