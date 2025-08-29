JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United

Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United

Jumat, 29 Agustus 2025 – 20:09 WIB
Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United - JPNN.com Bali
Striker Boris Kopitovic dan bek Tim Receveur menahan rasa kecewa saat Bali United keok dari Persebaya di Stadion GBT, Surabaya, Sabtu (23/8) malam. Bali United bersiap menghadapi Madura United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8). Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemain anyar Bali United Tim Receveur merasakan kerasnya kompetisi Super League 2025-2026.

Mantan pemain Almere City ini harus berjuang keras meladeni para penyerang berkelas saat Bali United menghadapi Persik Kediri, Malut United dan Persebaya Surabaya.

Meski baru bermain di Liga Indonesia, tetapi Tim Receveur menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain asing berkualitas.

Baca Juga:

Tim Receveur yang posisi aslinya adalah seorang gelandang, tetapi dipasang Johnny Jansen sebagai bek tengah masuk dalam daftar top successful passes pekan pertama Super League.

Tim Receveur mencetak 66 successful passes saat Bali United menahan imbang Persik Kediri, setara dengan pencapaian gelandang Dewa United, Alexis Messidoro.

Dalam tiga laga terakhir, Tim Receveur memuncaki top successful passes dengan 190 umpan yang diberikan.

Baca Juga:

Catatan itu menandakan Tim Receveur tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga jago memberi umpan.

Menurut Tim Receveur, performa ciamik ini menjadi modal tim untuk menghadapi Madura United pada laga pekan keempat Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) besok.

Receveur yang posisi aslinya adalah seorang gelandang, tetapi dipasang Johnny Jansen sebagai bek tengah masuk dalam daftar top successful passes Super League
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Tim Receveur bali united madura united Almere City Bali United vs Madura United Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 top successful passes

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United - JPNN.com Bali
    Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United
  2. Tim Receveur: Liga Indonesia Berat & Penuh Tekanan - JPNN.com Bali

    Tim Receveur: Liga Indonesia Berat & Penuh Tekanan

  3. Bali United vs Madura United! Jo Jansen: Kami Harus Bangkit, Puji Taktik Lawan - JPNN.com Bali

    Bali United vs Madura United! Jo Jansen: Kami Harus Bangkit, Puji Taktik Lawan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU