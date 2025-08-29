Tim Receveur: Liga Indonesia Berat & Penuh Tekanan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pemain anyar Bali United Tim Receveur memberi pandangan setelah tampil di kompetisi Liga Indonesia yang musim ini bernama Super League.

Tim Receveur yang didatangkan dari klub Eredivisie, Almere City, telah bermain dalam tiga laga terakhir saat Bali United melawan Persik, Malut United dan Persebaya.

Meski direkrut untuk menempati posisi gelandang, tetapi faktanya pelatih Johnny Jansen justru menempatkan Tim Receveur di posisi bek tengah bersama Joao Ferrari.

Walau bukan posisi asli, rekan duet Thom Haye di Almere City ini bermain apik, meski belum berhasil membawa tim meraih kemenangan.

“Saya pikir perbedaan utama pada cuaca.

Jadi, ketika mulai tantangan bermain di kompetisi Indonesia dibandingkan saat di Belanda, perbedaan cuaca paling terasa,” ujar Tim Receveur dalam rekaman konferensi yang diterima redaksi bali.JPNN.com.

Bukan hanya cuaca yang menjadi kendala proses adaptasi pemain asing Bali United.

Menurut Tim Receveur, rumput lapangan dan suporter menjadi dua hal yang perlu ditaklukkan para pemain.