Bali United vs Madura United! Jo Jansen: Kami Harus Bangkit, Puji Taktik Lawan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen mengaku melakukan evaluasi total seusai Bali United kalah telak dari Persebaya pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026.

Evaluasi ini dilakukan karena Bali United mengincar tiga poin saat menjamu Madura United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrab Johnny Jansen, Bali United harus bisa meraih kemenangan karena saat ini masih terdampar di papan bawah dengan dua poin.

Bali United belum juga meraih kemenangan setelah meraih dua poin dari Persik Kediri dan Malut United serta kalah dari Persebaya Surabaya.

"Kami kehilangan poin di pertandingan pekan lalu.

Kami harus bangkit,” ujar Johnny Jansen dalam rekaman konferensi pers yang diterima redaksi bali.JPNN.com.

Oleh karena itu, selama sepekan terakhir mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle ini mengevaluasi kinerja anak asuhnya di sesi latihan.

Semua lini dievaluasi, tidak hanya belakang, tetapi juga tengah dan depan.