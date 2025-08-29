5 Fakta Menarik Duel Bali United vs Madura United: H2H Hanya Angka, Pengalaman Berbicara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali menggelar laga kandang setelah dua pertandingan terakhir menjalani duel tandang Super League 2025-2026.

Berdasar jadwal yang dirilis ILeague, Bali United dijadwalkan menjamu Madura United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) malam.

Laga ini sangat menentukan nasib tuan rumah Bali United yang tak kunjung meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir.

Buruknya performa Bali United membuat skuad Serdadu Tridatu baru mengemas dua poin, hasil menahan imbang Persik dan Madura United, serta keok dari Persebaya Surabaya.

Bali United pun terdampar di peringkat ke-14 klasemen Super League 2025-2026.

Madura United di lain sisi berada di posisi ke-10 dengan empat poin, setelah meraih hasil imbang kontra Persita, menang melawan Persik dan kalah dari Persis pada laga perdana Super League.

Berikut fakta menarik laga big match Bali United kontra Madura United yang perlu Anda tahu:

1. H2H Bali United vs Madura United

Bali United punya catatan bagus saat melawan Madura United.