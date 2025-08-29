Bali United Bermasalah, Jo Jansen Buka-bukaan Sebelum Kontra Madura United

JPNN.com

Jumat, 29 Agustus 2025 – 13:50 WIB
Pelatih Johnny Jansen alias Jo Jansen membongkar kelemahan mendasar Bali United sebelum melawan Madura United saat sesi konferensi pers di Bali United Training Center, Gianyar, Jumat (29/8). Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kepercayaan diri Bali United sedikit memudar menjelang laga pekan keempat Super League 2025-2026 kontra Madura United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) besok.

Pelatih Johnny Jansen saat sesi konferensi di Bali United Training Center, Gianyar, Jumat (29/8) mengatakan problem besar Serdadu Tridatu bukan di sektor belakang.

Berdasar rekaman video laga terakhir melawan Persebaya, pertahanan Bali United sebenarnya cukup tangguh menghadapi para penyerang lawan.

Baca Juga:

Duet anyar Joao Ferrari – Tim Receveur ditopang Ricky Fajrin dan Andika Wijaya tak kalah berduel dengan pemain lawan.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrabnya, kelemahan Bali United dalam tiga laga terakhir adalah gampang kehilangan bola.

Masalahnya lagi, para pemain Bali United gagap saat mendapat serangan balik lawan.

Baca Juga:

Thijmen Goppel Cum sius tidak segera menghentikan dan merebut balik bola setelah kehilangan peluang.

“Saya melihat pemain kami terlalu gampang kehilangan bola.

"Saya melihat pemain kami terlalu gampang kehilangan bola.
