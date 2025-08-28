JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Ini Alasan Madura United Rekrut Jorge Mendonca, Senjata Anyar Kontra Bali United

Ini Alasan Madura United Rekrut Jorge Mendonca, Senjata Anyar Kontra Bali United

Kamis, 28 Agustus 2025 – 21:34 WIB
Ini Alasan Madura United Rekrut Jorge Mendonca, Senjata Anyar Kontra Bali United - JPNN.com Bali
Madura United mengumumkan rekrutan baru, bek asing asal Brasil, Jorge Mendonca menjelang laga pekan keempat Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Sabtu (30/8) lusa. Foto: Instagram @maduraunitedfc

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United makin kuat menjelang laga pekan keempat Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) lusa.

Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab baru saja mendaratkan bek asing baru berkebangsaan Brasil, Jorge Mendonca.

Meski baru direkrut, sang pemain akan diturunkan pelatih Alfredo Vera saat duel melawan tuan rumah Bali United di Stadion Dipta, Sabtu (30/8) lusa.

Baca Juga:

Jorge Mendonca bakal mengawal sektor bek tengah Madura United bersama bek jangkung lainnya, Pedro Monteiro.

Manajer Madura United Umar A. Wachdin mengatakan keberadaan Jorge Mendonca membuat sektor pertahanan Laskar Sape Kerrab makin kuat.

Jorge Mendonca bakal disiapkan jadi senjata anyar, tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga agresif saat membantu penyerangan.

Baca Juga:

Menurut Umar A. Wachdin, sektor pertahanan menjadi perhatian tim pelatih.

Pasalnya, dalam tiga laga terakhir, gawang Miswar Saputra tak kunjung mencetak clean sheet.

Jorge Mendonca bakal mengawal sektor bek tengah Madura United bersama bek jangkung lainnya, Pedro Monteiro, saat melawan Bali United, Sabtu (30/8) lusa
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   madura united Jorge Mendonca bek bek asing bali united Bali United vs Madura United Alfredo Vera Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Alasan Madura United Rekrut Jorge Mendonca, Senjata Anyar Kontra Bali United - JPNN.com Bali
    Ini Alasan Madura United Rekrut Jorge Mendonca, Senjata Anyar Kontra Bali United
  2. Madura United Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, Rekrut Bek Asing Jangkung - JPNN.com Bali

    Madura United Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, Rekrut Bek Asing Jangkung

  3. Eduardo Perez tak Berhenti Tersenyum Setelah Persebaya Pesta Gol, Fantastis - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez tak Berhenti Tersenyum Setelah Persebaya Pesta Gol, Fantastis

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU