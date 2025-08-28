Ini Alasan Madura United Rekrut Jorge Mendonca, Senjata Anyar Kontra Bali United

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United makin kuat menjelang laga pekan keempat Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) lusa.

Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab baru saja mendaratkan bek asing baru berkebangsaan Brasil, Jorge Mendonca.

Meski baru direkrut, sang pemain akan diturunkan pelatih Alfredo Vera saat duel melawan tuan rumah Bali United di Stadion Dipta, Sabtu (30/8) lusa.

Jorge Mendonca bakal mengawal sektor bek tengah Madura United bersama bek jangkung lainnya, Pedro Monteiro.

Manajer Madura United Umar A. Wachdin mengatakan keberadaan Jorge Mendonca membuat sektor pertahanan Laskar Sape Kerrab makin kuat.

Jorge Mendonca bakal disiapkan jadi senjata anyar, tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga agresif saat membantu penyerangan.

Menurut Umar A. Wachdin, sektor pertahanan menjadi perhatian tim pelatih.

Pasalnya, dalam tiga laga terakhir, gawang Miswar Saputra tak kunjung mencetak clean sheet.