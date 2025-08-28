Madura United Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, Rekrut Bek Asing Jangkung

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United makin kuat menjelang laga pekan keempat Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) lusa.

Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab baru saja mendaratkan bek asing baru berkebangsaan Brasil, Jorge Mendonca.

Bek jangkung dengan tinggi 1,94 cm ini bakal menjadi teman duet Pedro Monteiro di lini belakang Madura United.

Kebetulan tinggi kedua pemain nyaris sama, Pedro Monteiro yang telah mencetak satu gol untuk Madura United diketahui memiliki tinggi 1,92 cm.

Jorge Mendonca menjadi pemain asing ketiga Brasil selain sang kapten Lulinha dan Iran Junior.

"Dia adalah slot terakhir pemain asing kami, sudah kami proses pendaftarannya,” ujar Manajer Madura United Umar A. Wachdin dilansir dari laman ILeague.

Meski baru direkrut, Umar A. Wachdin mengatakan hampir pasti sang pemain akan diturunkan pelatih Alfredo Vera saat duel melawan tuan rumah Bali United di Stadion Dipta, Sabtu (30/8) lusa.

Umar A. Wachdin mengeklaim Jorge Mendonca tak ada kendala adaptasi dan dipastikan siap bermain seperti arahan pelatih.