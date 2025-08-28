Eduardo Perez tak Berhenti Tersenyum Setelah Persebaya Pesta Gol, Fantastis

JPNN.com

Kamis, 28 Agustus 2025 – 07:03 WIB
Pelatih Eduardo Perez belum berhenti tersenyum setelah Persebaya pesta gol ke gawang Bali United pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (23/8) lalu. Foto: Instagram @gueduperez

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Eduardo Perez belum berhenti tersenyum setelah Persebaya pesta gol ke gawang Bali United pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (23/8) lalu.

Pasalnya, kemenangan telak ini bukan hanya mengangkat posisi Persebaya di klasemen sementara, tetapi juga menjadi sinyal kuat skuad Bajol Ijo makin solid, baik di lini belakang maupun depan.

Persebaya menang telak kontra Bali United dengan skor 5 – 2.

“Kami memainkan pertandingan yang fantastis.

Kami tahu kualitas lini depan Bali United, tetapi pemain mampu mengantisipasinya dengan baik,” ujar Eduardo Perez dilansir dari laman ILeague.

Salah satu yang disorot adalah bek berkebangsaan Makedonia Utara, Dime Dimov.

Dime Dimov tampil tenang dalam mengawal lini pertahanan sekaligus menjadi benteng kukuh yang sulit ditembus lini serang Bali United.

Statistik menunjukkan konsistensi Dime Dimov dalam tiga laga terakhir.

