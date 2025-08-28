Eliano Reijnders Batal Reuni dengan Johnny Jansen di Bali United, Pilih Persib?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Publik sepak bola tanah air dibuat terpana dengan mega transfer yang dilakukan juara Liga 1 2024-2025, Persib Bandung.

Klub berjuluk Pangeran Biru itu baru saja menuntaskan transfer gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, dari klub Eredivisie, Almere City, dengan transfer mencapai Rp 17.38 miliar.

Thom Haye bakal berada di Persib untuk durasi dua musim ke depan.

Yang mengejutkan, Persib dikabarkan juga mengincar gelandang klub Eredivisie lainnya, Eliano Reijnders, dari PEC Zwolle.

Rumor itu diperkuat laporan media Belanda De Stentor yang melaporkan Eliano Reijnders memilih hengkang dari Belanda untuk bergabung Persib Bandung pada bursa transfer musim panas ini.

Dikutip Antara dari De Stentor, Eliano Reijnders memilih untuk bergabung dengan Persib Bandung, meski ada ketertarikan dari beberapa klub Indonesia lain.

Bali United, salah satunya.

Berdasar laporan De Stentor, Bali United tertarik merekrut pemain Eredivisie lainnya, salah satunya Eliano Reijnders.