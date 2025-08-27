Bali United Lepas 3 Pemain Muda dengan Status Pinjaman, Komang Tri Apes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mengambil keputusan mengejutkan saat kompetisi Super League 2025-2026 telah bergulir dan masuk pekan keempat.

Bali United mendadak meminjamkan tiga pemain muda ke sejumlah klub Champhionsip, sebutan baru Liga 2 Pegadaian.

Ketiganya, yakni Dillan Rinaldi yang bakal membela Persikad Depok, Komang Tri bersama Garudayaksa dan Komang Dedi dengan Perseden Denpasar.

Bagi Komang Tri ini adalah peminjaman yang kesekian setelah gagal bersaing di sektor bek tengah Bali United.

Sebelum dipinjamkan ke klub milik Kejaksaan Agung (Kejagung), Komang Tri dipinjamkan Bali United ke klub Liga 2, Nusantara United.

Dillan Rinaldi adalah jebolan SV Bergisch Gladbach U19 di Jerman.

Ini menjadi peminjaman perdana bagi Dillan Rinaldi.

Sebelumnya Dillan Rinaldi kerap bermain bersama Bali United U20 di ajang EPA Liga 1 musim lalu.