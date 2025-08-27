Wonderkid Andalan Madura United Absen Kontra Bali United, Alfredo Vera Buka Suara

bali.jpnn.com, MADURA - Kabar buruk lain menimpa Madura United selain denda Komisi Disiplin (Komdis) PSSI menjelang duel kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) mendatang.

Wonderkid andalan Madura United, M Riski Afrisal hampir pasti tak bisa memperkuat tim saat bentrok melawan Bali United pada laga pekan keempat Super League 2025-2026.

Pemain muda Madura United ini diketahui absen sejak laga perdana Super League 2025-2026 kontra Persis Solo di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) Pamekasan, Sabtu (9/8).

Wonderkid 19 tahun itu juga absen saat Madura United melawan Persik Kediri dan Persita Tangerang.

Namanya belum masuk daftar susunan pemain (DSP) tim sejak tiga laga terakhir.

M Riski Afrisal juga kecil kemungkinan membela Madura United saat melawan Bali United.

Riski Afrisal menjadi salah satu pilihan Madura United untuk mengisi slot pemain U22 yang harus berlaga selama 45 menit pertama pada dua musim sebelumnya.

Dia juga intens mendapatkan pemanggilan Timnas Indonesia kelompok umur.