FIFA Matchday: Kuwait Batal, Indonesia Lawan Taiwan Chinese Taipei & Lebanon

Rabu, 27 Agustus 2025 – 16:08 WIB
Timnas Indonesia batal menggelar ajang FIFA Matchday kontra Kuwait. Sebagai gantinya, Indonesia bakal melawan Chinese Taipei dan Lebonan pada September di Stadion GBT, Surabaya. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JAKARTA - PSSI bergerak cepat setelah Kuwait secara sepihak membatalkan pertandingan FIFA Matchday kontra Timnas Indonesia, September 2025 mendatang.

FA Kuwait mendadak mengirim surat pembatalan kepada PSSI pada 21 Agustus 2025 lalu.

PSSI pun bergerak cepat mencari lawan tanding baru untuk Timnas Indonesia.

Kabar terbaru, pengganti Timnas Kuwait adalah Chinese Taipei.

Itu artinya, Thom Haye Cum sius tidak hanya menghadapi Chinese Taipei, tetapi juga Lebanon.

Dilansir dari laman PSSI, FIFA Matchday bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, pada 5 dan 8 September 2025.

Dua pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia Putra Senior menjelang Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sebelumnya, Ketua PSSI Erick Thohir kecewa Kuwait membatalkan ajang FIFA Matchday.

