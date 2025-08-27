Pedro Monteiro Ungkap Misi Madura United vs Bali United, Balas Dendam

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United melakukan persiapan intensif menjelang laga pekan keempat Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) mendatang.

Sejak Selasa (26/8) kemarin, pelatih Alfredo Vera menggenjot latihan skuad Laskar Sape Kerrab di Stadion Gelora Bangkalan (SGB).

Coach Alfredo Vera berusaha mengembalikan kondisi fisik pemain sekaligus mengasah taktik dan mempersiapkan strategi menghadapi Bali United.

Persiapan tim menjelang laga big match ini dibongkar bek asing Madura United asal Portugal Pedro Monteiro.

“Melalui latihan ini kami berharap bisa mendapatkan poin di pertandingan selanjutnya (melawan Bali United),” kata Pedro Monteiro dilansir dari ILeague.

Menurut Pedro Monteiro, kehilangan poin di kandang sangat menyakitkan.

Oleh karena itu, skuad Laskar Sape Kerrab akan bekerja maksimal meraih hasil positif pada laga tandang nanti.

Kebetulan pada laga tandang melawan Persik, 16 Agustus 2025 lalu, Madura United berhasil meraih tiga poin.