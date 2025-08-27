Madura United Ketiban Sial, Sanksi Komdis PSSI Rusak Persiapan Kontra Bali United

JPNN.com

Rabu, 27 Agustus 2025 – 08:12 WIB
Skuad Madura United menjelang duel kontra Persik Kediri di Stadion Joko Samudro, Gresik, 16 Agustus 2025 lalu. Komdis PSSI menjatuhkan denda kepada Madura United menjelang duel kontra Bali United, Sabtu (30/8) mendatang. Foto: Instagram @maduraunitedfc

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United ketiban sial menjelang menghadapi laga pekan keempat Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) mendatang.  

Komisi Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan denda Rp 25 juta kepada Madura United pada sidang yang digelar Kamis (21/8) lalu.

Hukuman denda itu diberikan kepada Madura United saat laga tandang kontra Persik Kediri di Stadion Joko Samudro, Gresik, 16 Agustus 2025 lalu.

“Ada suporter Madura United FC sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan tersebut,” tulis Komdis PSSI pada sidang putusan dilansir dari laman PSSI.

Sanksi serupa dijatuhkan kepada Persik lantaran dinilai gagal mengantisipasi kehadiran suporter pada laga pekan kedua itu.

Jumlah denda yang dijatuhkan Komdis PSSI kepada Persik Kediri juga sama, Rp 25 juta.

Komdis PSSI sebelumnya juga menjatuhkan denda kepada Madura United sebesar Rp 25 juta gegara gagal mengantisipasi kehadiran suporter Persis Solo pada laga perdana Super League 2025-2026.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, suporter Persis datang menonton dan tidak diantisipasi panpel Madura United.

