Super League 2025-2026 Keras, 4 Mantan Juara Liga Indonesia Terpuruk di Klasemen

Selasa, 26 Agustus 2025 – 20:41 WIB
Skuad Bali United foto bersama di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2025-2026 sepertinya tidak bersahabat bagi mantan juara Liga Indonesia, baik era Divisi Utama Ligina maupun Liga 1.

Empat mantan juara Liga Indonesia terseok-seok di kompetisi Super League 2025-2026.

Sama-sama bermaterikan pemain bintang, empat mantan juara Liga Indonesia itu masih terdampar di papan bawah klasemen Super League 2025-2026.

Keempat tim itu, yakni PSM Makassar, Bali United, Bhayangkara FC dan Persik Kediri.

PSM Makassar yang diarsiteki Bernardo Tavares masih terdampar di peringkat ke-12 dengan tiga poin, hasil tiga kali imbang.

Yang menarik, hasil imbang terjadi saat melawan Semen Padang, Bhayangkara FC dan Persijap Jepara dengan skor identik 1 – 1.

PSM Makassar menjadi juara Liga Indonesia edisi 1999-2000 dan Liga 1 2022-2023.

Bali United tak kalah merana. Dalam tiga laga terakhir, Bali United baru meraih dua poin, hasil dua kali imbang dan sekali kalah.

