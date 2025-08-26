Bek Asing Madura United Menatap Laga Kontra Bali United, Berat & Sulit

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United menatap laga pekan keempat Super League 2025-2026 melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) mendatang.

Laga big match ini diprediksi berjalan ketat dan menarik mengingat kedua kesebelasan meraih hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya.

Madura United yang memasang target tiga poin saat laga kandang dipaksa bermain imbang 1 – 1 oleh Persita Tangerang.

Bali United di lain sisi hancur lebur saat laga tandang melawan tuan rumah Persebaya dengan skor mencolok 2 – 5.

Apapun hasil laga terakhir, kedua kesebelasan harus segera bangkit agar tidak kian terpuruk di klasemen Super League 2025-2026.

“Kami harus menatap laga selanjutnya melawan Bali United,” ujar bek asing Madura United Pedro Monteiro dilansir dari laman ILeague.

Bek 31 tahun asal Portugal ini mengakui laga imbang kontra Persita tidak sesuai harapan pemain, pelatih dan tim.

Namun, meratapi laga terakhir bukan solusi lantaran laga pekan keempat diprediksi berjalan sulit.