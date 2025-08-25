Jordy Bruijn Jadi Saksi Kekalahan Bali United dari Persebaya, Kapan Main?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United merekrut pemain baru sebelum bursa transfer Super League 2025-2026 ditutup 30 Agustus mendatang.

Dia adalah mantan gelandang klub Eredivisie, Heracles Almelo, Jordy Bruijn.

Seusai diperkenalkan pekan lalu, gelandang serang berusia 29 tahun itu langsung ikut latihan di Bali United Training Center.

Jordy Bruijn bahkan ikut latihan sambil memakai bandana bendera merah putih di kepala.

Namun, karena masih proses adaptasi dengan tim, Jordy Bruijn belum diturunkan pelatih Johnny Jansen pada laga pekan ketiga Super League 2025-2025 melawan Persebaya, Sabtu (23/9) lalu.

Meski masuk dalam rombongan Serdadu Tridatu ke Surabaya, nama Jordy Bruijn tidak masuk dalam daftar pemain Bali United melawan Persebaya.

Jordy Bruijn hanya bisa bisa menyaksikan perjuangan Thijmen Goppel Cum sius dari atas tribune penonton.

Hasilnya, diluar ekspektasi. Dijagokan memenangkan pertandingan, Bali United justru takluk dari Persebaya dengan skor telak 2 – 5.