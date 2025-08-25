JPNN.com

Senin, 25 Agustus 2025 – 21:29 WIB
Eduardo Perez Merendah, Persebaya Banyak Kekurangan Meski Bungkam Bali United - JPNN.com Bali
Pelatih Eduardo Perez merasa perlu berpijak ke bumi meski Persebaya menang telak kontra Bali United pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam lalu. Foto: Instagram @gueduperez

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Eduardo Perez merasa perlu berpijak ke bumi meski Persebaya menang telak kontra Bali United pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam lalu.

Menurut Edu, sapaan akrabnya, banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama lini belakang Persebaya.

Kebobolan dua gol dari penyerang Bali United, Boris Kopitovic dan Irfan Jaya, menandakan ada yang perlu dievaluasi dari pemain belakang Persebaya.

Baca Juga:

Duet Risto Mitrevski dan Dime Dimov di sektor bek tengah, belum sempurna, terlihat gugup saat menjaga para penyerang Bali United.

Meski demikian, pelatih berkebangsaan Spanyol itu memuji pemain asingnya itu.

“Mereka memainkan fantastis.

Baca Juga:

Kami menjalani pertandingan yang sangat, sangat sulit, menghadapi para penyerang Bali (United) yang punya kualitas,” ujar Eduardo Perez dilansir dari laman klub.

Persebaya pesta gol ke gawang Bali United yang dikawal Mike Houptmeijer dengan skor telak 5 – 2.

Pelatih Eduardo Perez merasa perlu berpijak ke bumi meski Persebaya menang telak kontra Bali United pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion GBT
