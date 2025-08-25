Eduardo Perez Merendah, Persebaya Banyak Kekurangan Meski Bungkam Bali United

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Eduardo Perez merasa perlu berpijak ke bumi meski Persebaya menang telak kontra Bali United pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam lalu.

Menurut Edu, sapaan akrabnya, banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama lini belakang Persebaya.

Kebobolan dua gol dari penyerang Bali United, Boris Kopitovic dan Irfan Jaya, menandakan ada yang perlu dievaluasi dari pemain belakang Persebaya.

Duet Risto Mitrevski dan Dime Dimov di sektor bek tengah, belum sempurna, terlihat gugup saat menjaga para penyerang Bali United.

Meski demikian, pelatih berkebangsaan Spanyol itu memuji pemain asingnya itu.

“Mereka memainkan fantastis.

Kami menjalani pertandingan yang sangat, sangat sulit, menghadapi para penyerang Bali (United) yang punya kualitas,” ujar Eduardo Perez dilansir dari laman klub.

Persebaya pesta gol ke gawang Bali United yang dikawal Mike Houptmeijer dengan skor telak 5 – 2.