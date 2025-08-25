Mike Houptmeijer Belum Kokoh, Gawang Bali United Bermasalah

JPNN.com

Senin, 25 Agustus 2025 – 06:56 WIB
Kiper Bali United Mike Houptmeijer melakukan aksi penyelamatan saat laga Bali United kontra Persik di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Kinerja Mike Houptmeijer di bawah mistar gawang Bali United belum meyakinkan dalam tiga laga awal Super League setelah dibobol sembilan gol. Foto: Instagram@mikehauptmeijer

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United belum menunjukkan kapasitasnya sebagai tim juara di era pelatih anyar Johnny Jansen.

Fakta ini dikuatkan dengan hasil yang diperoleh Bali United dalam tiga laga terakhir Super League 2025-2026.

Dalam tiga pertandingan terakhir, Bali United hanya memperoleh dua poin, hasil dari dua kali imbang melawan Persik dan Malut United, serta kalah dari Persebaya.

Hasil ini menempatkan Bali United di peringkat ke-14 klasemen Super League 2025-2026 dengan dua poin.

Meski masih terseok-seok di papan klasemen, masih ada harapan untuk Bali United.

Pasalnya, kinerja lini serang Bali United cukup menjanjikan dalam tiga laga terakhir, dengan mencetak enam gol.

Kontribusi enam gol itu lahir saat Bali United menahan imbang Persik 1 – 1, menahan imbang Malut United 3 – 3 dan saat keok dari Persebaya 2 – 5.

Justru yang lagi disorot adalah kinerja lini belakang.

Gawang Bali United yang dikawal kiper asal Belanda, Mike Houptmeijer, jadi sasaran empuk lini serang lawan dalam tiga laga terakhir Super League 2025-2026
