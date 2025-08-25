Bali United Bermain Indah, tetapi Rapuh & Mudah Kebobolan, Jo Jansen Buka Suara

JPNN.com

Senin, 25 Agustus 2025 – 06:18 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen terpaku saat anak asuhnya dibantai Persebaya di Stadion GBT, Surabaya, Sabtu (23/8) lalu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United hancur lebur di kandang Persebaya, Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam.

Bermain indah dengan penguasaan bola dan passing menawan, Bali United justru takluk dari tuan rumah Persebaya dengan skor mencolok 2 – 5.

Gawang Bali United yang dikawal kiper berkebangsaan Belanda, Mike Houptmeijer, tak berdaya diberondong lima pemain asing The Green Force, julukan Persebaya.

Dua gol Persebaya lahir pada babak pertama yang dicetak Francisco Rivera menit ke-37 dan Risto Mitrevski menit 44.

Tiga gol lainnya lahir pada babak kedua yang dicetak Mihailo Perovic menit ke-53, penalti Bruno Moreira menit ke-61 dan Gali Freitas menit ke-82.

Dua gol Bali United dicetak Boris Kopitovic menit ke-45 + 2 dan Irfan Jaya menit ke-54.

Gaya permainan Bali United agresif musim ini dengan skema 4 – 2 – 3 – 1 ala Johnny Jansen berbanding jauh saat era Stefano ‘Teco’ Cugurra yang doyan memakai formasi 4 – 3 – 3 defending.

Bagi suporter Bali United dan pencinta sepak bola tanah air, gaya permainan Bali United di era Jo Jansen, sapaan akrabnya, jauh lebih enak ditonton dan menghibur.

