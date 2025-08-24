Boris Kopitovic Bikin Pengakuan Setelah Keok dari Persebaya, Gentlemen

JPNN.com

Striker Boris Kopitovic dan bek Tim Receveur menahan rasa kecewa saat Bali United keok dari Persebaya di Stadion GBT, Surabaya, Sabtu (23/8) malam. Bali United kalah dari Persebaya dengan skor 2 - 5. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SURABAYA - Striker Boris Kopitovic bikin pengakuan mengejutkan setelah Bali United keok dari tuan rumah pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (23/8) malam.

Menurut Boris Kopitovic, pemain dan tim pelatih sebenarnya telah menyiapkan rencana matang, baik taktik maupun strategi menghadapi Persebaya.

Namun, laga di lapangan ternyata di luar ekspektasi pemain Bali United.

Persebaya yang bermain lebih bertahan, justru tampil apik.

Transisi permainan Persebaya berjalan efektif, membuat pemain Bali United mati kutu.

"Kami dalam tim sebenarnya sudah menyiapkan rencana yang baik di laga ini.

Hanya saja memang, Persebaya tampil lebih bagus dari kami di laga kali ini," kata Boris Kopitovic dilansir dari laman klub.

Boris Kopitovic mengatakan secara permainan kedua kesebelasan sebenarnya bermain imbang pada babak pertama.

