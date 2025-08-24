Jo Jansen Kecewa Bali United Bermain Buruk, Mengakui Persebaya Lebih Hebat

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Johnny Jansen tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Bali United kalah telak dari tuan rumah Persebaya pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (23/8) malam,

Menurut Jo Jansen, sapaan akrabnya, Ricky Fajrin Cum sius menampilkan penampilan berbeda dibandingkan saat melawan Persik dan Malut United.

“Kami memiliki kesalahan dalam penyelesaian akhir.

Para pemain juga bermain kurang baik seperti dua laga sebelumnya,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle ini Jansen bisa jadi benar.

Meski menguasai jalannya pertandingan dan lini serang Bali United menciptakan banyak peluang di depan gawang Ernando Ari, tetapi hanya dua tembakan yang menjadi gol.

Pemain Persebaya juga efektif saat melakukan transisi, berbeda dengan Bali United.

Hasilnya, Persebaya menjebol gawang Mike Houptmeijer dengan lima gol.