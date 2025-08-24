Persebaya Belum Puas, Rekrut Pemain Asing ke-10, Opsi di Lini Serang

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya bikin gebrakan sebelum laga pekan ketiga Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) kemarin malam.

Persebaya di akun media sosial klub mengumumkan rekrutan baru untuk kompetisi musim ini.

Dia adalah Diego Mauricio, striker 34 tahun berkebangsaan Brasil.

Diego Mauricio menjadi pemain asing ke-10 yang dimiliki Persebaya musim ini dan menjadi opsi anyar di sektor lini serang.

Keputusan Persebaya mendatangkan Diego Mauricio cukup tepat mengingat striker andalan Mihailo Perovic mandul dalam dua laga terakhir.

Mihailo Perovic baru pecah telur dengan mencetak gol perdana pada laga Persebaya melawan Bali United kemarin.

“Selamat datang di Surabaya Diego Mauricio.

Siang tadi Diego sudah menuntaskan rangkaian tes medis bersama dokter tim Persebaya.