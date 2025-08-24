JPNN.com

Persebaya Menolak Jemawa, Bruno Moreira Bongkar Kepercayaan Tim

Minggu, 24 Agustus 2025 – 07:56 WIB
Skuad Persebaya foto bersama sebelum melawan Bali United di Stadion GBT, Surabaya, Sabtu (23/8) malam. Persebaya mengalahkan Bali United dengan skor telak 5 - 2. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Kemenangan besar yang diraih Persebaya dari Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (23/8) malam, tak membuat skuad Bajol Ijo jemawa.

Kapten Persebaya Bruno Moreira mengatakan ia dan tim akan tetap melakukan evaluasi laga sengit ini untuk meminimalisasi kesalahan demi kesalahan.

Mendamping pelatih Eduardo Perez dalam sesi konferensi pers seusai laga, Bruno Moreira mengatakan evaluasi ini penting mengingat lawan Persebaya berikutnya tim yang berkualitas.

Persebaya dijadwalkan melawat ke Stadion BJ Habibie, Pare-Pare untuk menghadapi tuan rumah PSM Makassar pekan depan.

“Ini baru permulaan.

Kami masih punya banyak kelemahan yang harus diperbaiki,” ujar Bruno Moreira dilansir dari laman klub.

Pesepak bola berkebangsaan Brasil ini mengatakan kemenangan yang diperoleh Persebaya kemarin malam sangat penting untuk memulihkan kepercayaan tim yang hancur lebur saat kalah pada laga perdana melawan PSIM Yogyakarta, dua pekan lalu.

“Seperti yang pelatih bilang, kami kehilangan permainan pertama di rumah.

