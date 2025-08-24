Persebaya Menggila, Eduardo Perez Dibikin Merinding Pesta Gol Skuad Bajol Ijo

JPNN.com

Minggu, 24 Agustus 2025 – 07:29 WIB
Pelatih Persebaya Eduardo Perez berselebrasi dengan striker Mihailo Perovic yang pecah telur dengan mencetak gol ke gawang Bali United di Stadion GBT, Surabaya, Sabtu (23/8) malam. Persebaya mengalahkan Bali United dengan skor telak 5 - 2. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya menggila pada laga kandang pekan ketiga Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (23/8) malam.

Diprediksi kalah di kandang sendiri seperti musim sebelumnya, Persebaya pesta gol, memberondong gawang Bali United dengan lima gol.

Menariknya, lima gol skuad Bajol Ijo dicetak pemain asingnya.

Dua gol Persebaya lahir pada babak pertama yang dicetak Francisco Rivera menit ke-37 dan Risto Mitrevski menit 44.

Tiga gol lainnya lahir pada babak kedua yang dicetak Mihailo Perovic menit ke-53, penalti Bruno Moreira menit ke-61 dan Gali Freitas menit ke-82.

Bali United yang dijagokan hanya mampu mencetak dua gol melalui Boris Kopitovic menit ke-45 + 2 dan Irfan Jaya menit ke-54.

Pelatih Eduardo Perez menegaskan, kemenangan ini sangat berarti, setelah Persebaya sempat kalah pada laga pembuka di kandang sendiri dari PSIM Yogyakarta dua pekan lalu.

“Ini laga yang sangat penting bagi kami karena kehilangan permainan pertama di rumah.

